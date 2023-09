Množství dětí a mladistvých se závislostí je vysoké, pomoci by měly on-line kurzy pro pediatry

„Protože víme, že dětský praktik a gynekolog jsou prioritní obory, kde je obrovská šance pacienta s adiktologickým problémem včas zachytit a intervenovat, začali jsme na naší klinice už před deseti lety pracovat na řadě verzí metodiky kurzů pro tyto skupiny lékařů a zdravotních sester,“ řekl přednosta Kliniky adiktologie Michal Miovský.

On-line kurzy se skládají z krátké teoretické průpravy, na kterou navazuje instruktáž a ukázky, na závěr si účastníci mohou ověřit nabyté znalosti. Zhruba šestihodinový kurz stojí podle Miovského pět set korun a je možné ho kdykoliv přerušit a následně se k němu vrátit. On-line kurzy jsou podle něj výhodné, jelikož jsou laciné a účinné. „Výzkumy ukazují, že pro jednoduchá témata je to dokonce efektivnější přístup výuky než klasická frontální forma,“ podotkl.

„To, co jsme dnes (ve čtvrtek) představili, je jen jeden z kamínků v celé mozaice,“ upozornil Miovský. „Jak ve spolupráci s ministerstvem školství, tak s ministerstvem zdravotnictví a dalšími resorty a institucemi budujeme přes dvacet let preventivní systém ve školách. Ten je velmi dobře připravený, ale to, na čem to ‚drhne‘, je implementace do praxe,“ doplnil.

Podle předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů Aleny Šebkové je při závislostech důležitá prevence, kterou označila ze strany státu za nedostatečnou. Problematický je podle ní i přístup Čechů k návykovým látkám, především k alkoholu. „Naše společnost by si měla říct, jestli budeme, nebo nebudeme tolerovat návykové látky, ať už jsou jakékoliv,“ poznamenala.