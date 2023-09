V Česku přibylo případů záškrtu. Odborníci zvažují povinné přeočkování dospělých

Ta přitom podle expertů není zanedbatelná, před zavedením očkování nebo v zemích, kde je proočkovanost populace nízká, dosahuje míra úmrtnosti na záškrt 5 až 10 procent, u dětí ve věkové kategorii do pěti let na nemoc dříve umíral každý pátý malý pacient.

Nová posilující dávka

V dospělosti se přitom z hexavakcíny povinně posiluje pouze tetanus. Odborníci ale podle Prymuly diskutují i o zavedení povinného přeočkování černého kašle a záškrtu. „Zatím to nijak uzákoněno není, ale předpokládám, že v nějaké blízké budoucnosti se k takovému modelu zřejmě uchýlí,“ dodává Prymula.

Podle vakcinologa by se přeočkování mělo provádět v rané dospělosti, tedy v osmnácti letech nebo případně okolo dvaceti pěti let. „Aby tam bylo deset let po té adolescentní dávce,“ doplňuje Roman Prymula. Právě zhruba deset let je podle něj doba, po kterou je množství protilátek dostatečné, závisí ale na několika faktorech. „Záleží také na tom, jak jsme exponováni a jak se přirozeně boostrujeme,“ upřesňuje.

Právě snižující se počet protilátek nebo absence očkování můžou způsobit, že bude případů přibývat. Odborníci ale předpokládají, že by to stále měly být jednotky případů.