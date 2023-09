Za dlužníky mohou v některých případech platit i jejich sousedé. Počet lidí v potížích přitom stoupá

video Události ČT: Dlužníci mohou dostat do dluhů i své sousedy

Jednou z dnes už bývalých dlužnic je paní Jana. Nová platební karta s limitem třicet tisíc korun jí přišla poštou. Peníze začala hned utrácet, ale už je nezvládala vracet. „Nejdřív jsem ty dluhy řešila dalšími dluhy, a pak, když to bylo ve fázi, že už jsem to nestíhala splácet a nechtěla jsem dojít do exekuce, jsem poprosila o insolvenci,“ popsala.

V rámci oddlužení většinu závazků splatila. Dnes už si další peníze půjčovat nechce. Právě lidé mezi 30. a 44. rokem života o oddlužení žádají nejčastěji. Častěji jde o muže.

„Dlouhodobě děláme analýzy zadlužených lidí. Muži jsou podle mě dobrodružnější, více riskují a zadlužují se více v tom věku, kdy jsou ještě mladí, kdy to neodhadnou, půjčí si a pak to nejsou schopni splácet,“ uvedla jednatelka společnosti InsolCentrum Jarmila Veselá.