V církvích se odehrává zápas, fakulta nesmí být místem jednoho názoru, varuje Petráček

Petráčkovo odvolání přišlo krátce před zahájením akademického roku. Děkan fakulty Novotný vysvětluje krok úsporami. „Vzhledem k tomu, jaká byla výše mého úvazku, jsou (úspory) tak zanedbatelné, že v rozpočtu fakulty to opravdu nebude hrát velkou roli,“ reaguje historik.

Petráček nechce, aby se jeho výpověď redukovala na to, že vedení fakulty mělo problém s jeho názory. Zároveň ale řekl, že v minulých letech ho Novotný opakovaně upozorňoval, že čelí tlaku některých biskupů, aby historika propustil. „Mohu to doložit a je to koneckonců naznačeno v zápisu akademického senátu, který pan děkan pečlivě zredigoval, z března roku 2020,“ podotkl Petráček s tím, že má i dopisy, v nichž děkan uvádí, o které konkrétní biskupy jde.

„Čekal jsem to poslední tři roky, zvláště po veřejných útocích (tehdejšího) arcibiskupa (Dominika) Duky na mou osobu od března roku 2020. Ale nemyslím si, že by to byl osobní spor,“ nechal se slyšet Petráček.

Výbušný mix

Petráčkovým koncem na fakultě je znepokojena rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková, vědeckou radu fakulty kvůli případu opustili Lenka Zapletalová a Petr Kubín a studenti na podporu vyučujícího sepsali petici. Naopak pražský arcibiskup Jan Graubner podpořil děkana Novotného.

Petráček si velký ohlas vysvětluje třemi faktory – jednak jeho konec neodpovídá praxi v akademickém prostředí, jednak se ukázala výrazně problematická situace ve vedení fakulty a styl vedení a v neposlední řadě většina českých církví prochází velkým vnitřním štěpením a bouřlivou diskuzí o kulturních a hodnotových otázkách.