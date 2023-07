Dva ruští tenisté mohou hrát turnaj v Liberci, policie je nevyhostí

Kvůli ruské invazi na Ukrajinu schválila vláda zákaz startu ruských a běloruských sportovců na českém území. Bělorusko se sice do války aktivně nezapojilo, umožnilo však Rusku podnikat útoky ze svého území. Vládní nařízení podle výkladu Národní sportovní agentury nicméně platí jen pro reprezentanty těchto zemí, což tenisté nejsou, neboť na turnajích hrají pod neutrálním statusem a bez státních symbolů.

Ruští tenisté Kirill Kivatcev a Děnis Klok o víkendu rozehráli kvalifikaci libereckého challengeru.

Pořadatelé po sobotním rozlosování informovali Národní sportovní agenturu a spolupracovali s cizineckou policií. „Prověřování jsme již ukončili,“ uvedl mluvčí cizinecké policie Josef Urban. Konkrétní důvody, proč mohou Rusové v Česku zůstat, ale sdělit nemohl.

Kivatcev zažádal o italské občanství

Podle vyjádření ředitele libereckého turnaje Tomáše Trska pro iDNES.cz hovořily dostupné informace v jejich prospěch. „Jeden (Klok) se narodil na Krymu a do roku 2014 to byl Ukrajinec. Je tu i s tamní delegací. A ruský pas mu byl přidělen až kvůli zabrání Krymu. A druhý hráč (Kivatcev) žije již osm let v Itálii a má zažádáno o tamní občanství,“ uvedl Trsek.