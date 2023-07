Koruna mírně zpevnila, v dalším období ale experti očekávají spíše opačnou křivku

Například firma vyrábějící tepelná čerpadla prodává sedmdesát procent své produkce do evropských zemí. Euro je tak pro ni zásadní měna. „Pokud česká koruna oslabuje, tak je to pro nás jako pro exportéra samozřejmě mírně výhodné, protože v korunovém přepočtu inkasujeme větší tržby z evropských zemí,“ vysvětluje ředitel firmy Jiří Svoboda. Některé součástky ale v zahraničí také nakupují. To výhody slabé koruny snižuje.

Obchod specializující se na kola, cyklistické doplňky a oblečení, má pětadevadesát procent zboží z dovozu. „Všichni importéři to mají fixované na euro. Ve chvíli, kdy dojde ke změně kurzu, tak do doby, než zboží zaplatíme, jsme vlastně vázaní změnou kurzu. Tím pádem při zdražení zaplatíme více. Za běžných podmínek by to znamenalo, že se to propíše do koncové ceny,“ ujasnil majitel obchodu Jaromír Fic.

Nyní je ale situace odlišná. Na trhu je v některých segmentech více zboží, než bylo obvyklé, což platí třeba právě u kol. Tak je jejich cena často i o desítky procent nižší, než například loni, kdy jich byl nedostatek. „Jestliže na trhu obecně obchodníci zlevňují, tak ani nám nezbývá nic jiného, než pohltit výkyvy v rámci naší marže,“ dodal Fic.

Mírné oslabení není pro obchodníky větší problém

Mírné oslabení koruny pro obchodníky zatím nepředstavuje větší problém. Ten by ale nastal, pokud by euro vůči české měně sílilo razantněji a delší dobu.

„Když jde o krátkodobý výkyv, tak se to propisuje velmi málo, spíše třeba u potravin, kde se dá nakupovat často ad hoc, relativně malé objemy. Ale u elektroniky, oblečení, obecně u veškerého zboží z Asie, se drží spíše nákupy za dlouhodobé průměry než za aktuální tržby,“ ujasnil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Směnárny v centru Prahy jedno euro nejčastěji prodávají za 24 korun a dvacet haléřů. Na nákup sto eur tak lidé potřebují zhruba 2400 korun. Kdo si peníze vyměnil před měsícem, mohl ušetřit kolem padesáti korun. S podobnou úsporou se do dalších měsíců nedá podle analytiků příliš počítat. Česká měna se bude zřejmě nadále držet nad 24 korunami za euro.