České úřady prošetřují možné obcházení sankcí, NCOZ zatím stíhá jednoho podezřelého

Rodina ruského zbrojaře Borise Obnosova investovala v Česku desítky milionů korun, zejména do nemovitostí. V Praze byl pak nedávno spatřen jeho zeť Rostislav Zorikov, který se dostal do potyčky s protiputinovským aktivistou. Zorikov je podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) kandidátem na český sankční seznam, v minulých týdnech se ovšem zbavil podílu v české firmě.

Podle FAÚ stojí za řadou případů snaha obejít sankce a krýt tak majetek. „Samozřejmě to činnost komplikuje,“ potvrzuje ředitel instituce Jiří Hylmar. „V některých případech se nám to podaří vypátrat, v některých je to složitější,“ přibližuje.

V jiných případech vyšetřuje policie i samotné obcházení už uvalených sankcí. Ne vždy se ale podaří prokázat úmysl porušit zákon. „Co se týká trestného činu porušování sankcí, tak mohu sdělit, že v rámci jednoho činu bylo zahájeno trestní stíhání jedné fyzické osoby a dalšími několika případy se náš útvar zabývá, které jsou ve stádiu prověřování,“ uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Prověřování některých směnáren

České úřady rovněž prověřují několik směnáren, které nabízejí převody peněz do Ruska a zpět. Web Investigace.cz upozornil na aktivity teplického podnikatele Alexandra Škabatury, který se oficiálně živí jako realitní makléř. Na sociálních sítích však podle zjištění média nabízí finanční převody mezi Českem a Ruskem.

Během komunikace s redaktorkou webu Kristinou Vejnbender například potvrdil, že převod tisíce eur má z tuzemska do Ruska trvat jen chvíli. „Dvě minuty,“ upřesnil v nahrávce.

Česko má na sankčním seznamu zatím tři jména, kromě patriarchy Kirilla jsou to otec a syn Jevtušenkovi, kteří v tuzemsku mají majetek za stamiliony korun.