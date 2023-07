Ve financích se orientuje jen zhruba každý druhý Čech, největším problémem jsou úvěry

V oblasti investic si důvěřuje třináct procent lidí

„Starší generace, která má už těch zkušeností víc, je na tom lépe. Jsou na tom lépe vzdělanější lidi, lidi z měst. Co nás trošku mrzí, je, že mladá generace do 25 let je na tom s gramotností hůře,“ popisuje finanční znalosti české populace Michal Straka, specialista na finanční trh ze společnosti Ipsos.

Češi podle výkonné ředitelky České bankovní asociace Moniky Zahálkové začali daleko lépe rozumět svým vlastním rozpočtům a svým vlastním financím. „Ještě ale neumíme svoje finance dostatečně bránit proti tomu, aby ty peníze nebyly znehodnocovány,“ dodává vzápětí s tím, že je velký prostor se pořád naučit rozumět celé oblasti investic.