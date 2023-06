Regulaci konopí bych chtěl už příští rok, jde o lepší způsob prevence, říká Vobořil

Ambicí Vobořila je, aby Česko mělo regulovaný trh s konopím už k 1. lednu 2024. „Teď jsem byl v Thajsku, kde byly všude reklamy na obchodech, to by ale asi takhle vypadat nemělo,“ uvedl.

Vobořil: Nárůst závislých či každodenních uživatelů se nikde nepotvrdil

Pokud se výše uvedená ambice naplní, dle Vobořila určitě konopí vyzkouší i lidé, kteří by to teď neudělali. „Ale to, co se nikde nepotvrdilo, je nárůst lidí závislých nebo každodenních intenzivních uživatelů,“ upozornil.

Šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný už dříve sdělil, že lidovci mají z výrazné deregulace obavy a argumentoval, že „marihuana je skluzavkou k tvrdým drogám“. „To je narativ, který se dobře prodává. Pokud je něco tady ve středoevropském prostoru iniciační drogou, tak je to nikotin,“ míní Vobořil.

„Když to zjednoduším, tak když se v příliš brzkém věku překračují nějaká tabu, například když se děti začnou opíjet, tak tam pak rizika jsou – třeba u toho alkoholu – když se začne před šestnáctým rokem až osmkrát vyšší,“ upozornil. Vyšší riziko je v takovém případě i v přechodu na nelegální drogy, dodal.

S vedením lidovců se Vobořil sejde ve středu ráno, doufá, že si spolu vysvětlí některé obavy. „Nemluvíme o deregulaci, ale o jiném, lepším způsobu prevence, o kterém jsem přesvědčen, že bude funkčnější než to, co je teď, to si potřebujeme vysvětlit,“ podotkl.