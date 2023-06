Chystají se nová pravidla prodeje kratomu. Vzorky návykové látky odhalily i salmonelózu

Stromy kratomu dosahují výšky až 25 metrů. Látka z jejich listů má v malém množství povzbuzující účinky, ve větších dávkách utlumuje. Prášek z nadrcených listů kratomu podrobují vědci detailní chemické analýze. Zkoumají účinky tropické rostliny i případná rizika.

„Výsledky ukázaly, že má poměrně malou společenskou nebezpečnost. Nesmíme ale zapomínat na to, že pokud kratom někdo užívá v excesivních dávkách, účinky jsou nežádoucí z hlediska vzniku závislostí, jsou tam i lékové interakce,“ popsal Martin Kuchař z laboratoře forenzní analýzy biologicky aktivních látek na VŠCHT.

Kratom nepodléhá kontrole kvality

V současné době nepodléhá regulaci. To má změnit připravovaná novela zákona. „Zkusíme udělat jednotné balení, zákaz reklamy a na balení musí být informace o rizicích. Bavíme se o tom, že by to bylo v lékárnách a nějakých specializovaných obchodech,“ uvedl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS).

Produkty s kratomem by také podle plánu podléhaly kontrole kvality, která teď zcela chybí. „Ukázalo se, že v řadě vzorků, které se u nás měřily, byla salmonelóza,“ řekl Kuchař.