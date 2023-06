168 hodin: Přišel o hračky, později nezákonně o mzdu. Dětský dlužník dostane splátku zpět

Na začátku června poslal mladík s mašinkou exekutorovi dlužných sedmnáct tisíc korun. „Klient nakonec dlužnou částku opravdu uhradil, i když nemusel, aby exekuce, která byla vedená od jeho dvanácti let, byla již konečně ukončena. Exekutorovi zaslal celou dlužnou částku na účet a za normálních okolností by exekuce skončila vymožením,“ popsala advokátka dětského dlužníka Kristýna Dolejšová Kabelová.

Až po reportáži 168 hodin z minulé neděle se začaly dít věci. Ozval se věřitel – společnost O2. „Ve chvíli, kdy jsme zjistili, že jde o zákazníka, jehož jménem s námi v roce 2011 uzavírali smlouvu jeho rodiče, tak jsme požádali o okamžité zastavení té exekuce, protože k ní vůbec nemělo dojít,“ prohlásil ředitel komunikace O2 Czech Republic Hany Farghali.

Ještě letos v únoru ale společnost O2 se zastavením této exekuce z dětství nesouhlasila. Nyní se operátor brání tím, že všechny dětské exekuce zastavil už v roce 2016 a tato konkrétní prý pokračovala jen kvůli chybě.

„My, kdybychom byli napřímo dotázáni, tak bychom rozhodně souhlasili se zastavením exekuce. Nicméně podle toho, co v tuto chvíli víme – a my to budeme dál prověřovat, co se tam přesně stalo – tak podle všeho jde o dezinterpretaci toho psaného pokynu, který my jsme poslali na všechny exekutorské úřady i naše všechny právní zástupce, aby právě nepokračovali v případech, jako je tento,“ sdělil Farghali.

Dítě jako zákazník

Původní dluh u O2 byl 3200 korun. Udělali ho chlapcovi rodiče, kteří si službu u operátora vzali na svého tehdy jedenáctiletého syna. Proč ale vůbec bylo možné uzavřít na své děti smlouvu?

„Je to věc stará více než deset let a v tom roce 2011 to byl způsob, jak mohli rodiče pořídit služby svým dětem. Nicméně nenapadlo nás v té době, že se to bude zneužívat do té míry, že rodiče tím, že neplatí měsíční úhrady, dětem způsobí takovéto problémy,“ řekl Farghali.

„Ta obchodní společnost se dřív holt rozhodla, že rozšíří spektrum zákazníků i o děti. A to, že jedenáctileté dítě může mít exekuci, protože v jedenácti letech neplatilo za volání, je prostě úplně absurdní. To se fakt obhájit nedá,“ komentoval vedoucí dluhového poradenství Člověka v tísni Daniel Hůle.