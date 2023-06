Ministerstvo financí ustoupilo. Daně z kamenných heren zůstanou částečně obcím

Příjem z daní z hazardu pokryl například v Sokolově rozpočet městské policie na celý rok. Jen loni do městské kasy přiteklo 42 milionů korun. „Pokud bychom tyto finanční prostředky dorovnávali z jiných balíků financí, tak si pokrátíme peníze na výstavbu a opravu komunikací,“ vysvětlil starosta Sokolova Petr Kuibis (ANO).

Aš na Chebsku by vládním balíčkem přišla až o sto milionů korun. Třináctitisícové město by tak ztratilo většinu příjmů do svých investic a na rozvoj. Zbyly by pouze peníze na běžný provoz. „Město na to zkrátka nebude mít a bude muset zpracovat nový rozpočet, kdy budeme fungovat jenom na provozních nákladech,“ obával se ještě minulý týden starosta Vítězslav Kokoř (ANO).