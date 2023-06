Závislost na dodavatelích technologií musíme vyřešit podobně jako u ropy a plynu, říká šéf NÚKIB

„Česko bude určitě patřit k těm lépe zabezpečným, je to i díky tomu, že Česká republika je jedna z vůbec prvních zemí na celém světě, která měla přijatý zákon o kybernetické bezpečnosti. Když byl v roce 2014 přijat, bylo to opravdu světové unikum a celá řada zemí nás doslova kopírovala a brala ten zákon jakou bernou minci. Tuto pozici se nám daří dlouhodobě udržovat, samozřejmě v čase je to proměnlivé,“ konstatuje Kintr.

Uznal, že výzev v kyberprostoru je celá řada. Jednou z nich je podle něj problematika závislosti na dodavatelích.

„V loňském roce jsme řešili strategickou závislost na ruské ropě a plynu a všichni víme, kolik nás to stálo úsilí. Něčemu podobnému máme možnost předejít v kybernetickém prostoru. Pokud jde o technologickou závislost, celá řada nadnárodních korporací si to uvědomuje a rozděluje svoji výrobu tak, aby nebyla závislá jenom na určité části světa,“ popsal šéf NÚKIB. Situace na Ukrajině odstartovala takové kroky v masovém měřítku, dodal.