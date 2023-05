Reportéři ČT: Nový tendr na mýto je ohrožen. Stát vybral podezřelého poradce

Soutěž o to, kdo bude státu radit, vyhrála začátkem letošního roku poradenská firma Ernst & Young, která si přizvala další pomocníky. Těmi mají být experti z dopravní fakulty pražské ČVUT a právníci z advokátní kanceláře Rowan Legal.

Odmítnutí konkurenti ale tvrdí, že soutěž nebyla fér. Ministerstvo dopravy jejich námitky odmítlo, a tak se obrátili na antimonopolní úřad (ÚOHS). Ten zatím státu zakázal podepsat s vítězem smlouvu.

Za největší problém považují odmítnutí zájemci to, že vítěz podle nich v soutěži podváděl. Tvrdil, že pro stát odvedl významnou práci na obou dosavadních českých mýtných systémech. Podle neúspěšných uchazečů to není pravda.

„Vítěz uvádí, že pro stát odpracoval dvě velké zakázky, o kterých my zcela jistě víme, že nikdy neexistovaly. Protože mýtná oblast je velice specializovaná, velice malá a my všichni víme, co se v ní za posledních patnáct let v Čechách dělo,“ popsal jeden z odmítnutých účastníků soutěže Ondřej Zaoral, který je majitelem společnosti Inoxive.