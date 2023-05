Rakovina vaječníků je těžko léčitelná, genetický test může být zásadní

Rakovina vaječníků patří k obtížně léčitelným, protože se na ni obvykle přijde až v pokročilém stadiu. Jen třicet procent nádorů vaječníků podle lékařky zaměřující se na diagnostiku Daniely Fischerové roste jenom ve vaječníku, většina vznikne ve vejcovodu a prorůstá i do okolních orgánů a břišních tkání.

Přesto pouze 35 procent žen má šanci, že bude žít i pět let od diagnózy, každý rok zemře asi šest set nemocných. Pokud ale nemoc lékař odhalí včas, roste šance na vyléčení až na devadesát procent. Nejvíce ohrožené jsou ženy od 55 do 70 let.

„Velká část vyléčených do několika let znovu onemocní,“ upozornil lékař Roman Kocián. Návratu nádorů podle něj brání inovativní moderní léčiva včetně imunoterapie, kdy se aktivuje vlastní imunitní systém pacienta, který nádorové buňky zahubí.

„V budoucnosti budeme genetiku stále více využívat i v léčbě, abychom vybrali ten nejlepší lék, který působí přímo na poruchu, která se uplatňuje u nádoru pacientky,“ dodal Cibula.