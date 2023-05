Pacienti jsou rukojmími farmaprůmyslu, tvrdí Válek. Novelu o léčivech chce platnou od října

Opozice z nedostatku léků viní Válka a požaduje jeho rezignaci. „Není čas na moji rezignaci, je čas na to najít řešení,“ reagoval ministr. Podle něj už bylo učiněno mnoho kroků k tomu, aby se situace zlepšila. „První krok jsme udělali už v loňském roce, podařilo se nám schválit naprosto průlomový zákon, který nám umožňuje, pokud ten lék vůbec v Evropě existuje, ho získat na speciální dovoz, schválit mu úhradu a tento lék dostat okamžitě do lékáren. My jsme takto dovezli 140 tisíc balení antibiotik,“ připomněl.

Zopakoval, že se situace spolu s počasím zlepší v polovině května. „Protože tím se snižuje spotřeba těchto léků v jižních zemích. A v té chvíli zbytek výroby můžeme dostat do České republiky nebo do těch zemí, kde stále ještě spotřeba bude,“ vysvětlil. Jako další důvod zlepšení stavu uvedl také to, že se podařil mimořádný dovoz řady léků. Podle něj bude dostatek antibiotik. „Teď už máme možnost v každé kategorii nějaké antibiotikum předepsat,“ sdělil. Krebs potvrdil, že všechny pacienty je možné léčit, a to například širokospektrými antibiotiky. Upozornil ale, že pro řadu onemocnění jsou penicilinová antibiotika základem.

Válek vidí problém v tom, když výrobce, který „má monopol“ na penicilinová antibiotika, odmítne lék dodat. To lze podle něj řešit pouze na celoevropské úrovni. „Kdyby podobný monopol byl jakékoliv jiné firmy, okamžitě zasahují antimonopolní úřady. Ale to ve zdravotnictví bohužel nefunguje. Prostě pacienti se za posledních deset let stali rukojmími farmaprůmyslu. A legislativa, kterou my teď budeme předkládat do Poslanecké sněmovny – já doufám, že v červnu – tak jasně ukáže, který z poslanců je na výplatních listinách farmaprůmyslu a který chce pomoci občanům. Ti, co ji nepodpoří, to jsou ti, kteří jsou na výplatních listinách,“ řekl. Antimonopolní úřad prý ministrovi sdělil, že nejde o porušení monopolu.

Krebs souhlasil, že pokud je výrobce, který má takřka monopol a nedodává dostatek léčiv, měly by to řešit úřady. „Jakýkoliv úřad, který má toto na starosti, tak aby případně konal a žádal nápravu a nebo přijal příslušné opatření vůči tomu výrobci, to je strašně důležité,“ zdůraznil. Připomněl, že výrobce má ze zákona povinnost dodávat léčivý přípravek podle potřeb pacienta v České republice. „A jestliže ho nedodává v takovém množství, tak by za to měly být příslušné sankce,“ doplnil.

Válek sdělil, že se už před několika měsíci dohodl s ministerstvem průmyslu na analýze farmaceutického odvětví. „Tady vlastně ani stát nevěděl, kolik těch firem tady je, co se tady vyrábí,“ konstatoval.