Pendolina už v Česku jezdí dvacet let. Jednu ze sedmi jednotek dráhy vyřadily z provozu

Pendolina v Česku slaví dvacet let, což je také polovina jejich odhadované životnosti. České dráhy ale nyní jednu ze sedmi těchto jednotek ruší, protože oprava po nehodě v Bohumíně by se už nevyplatila. O víkendu se naopak do provozu vrátí Pendolino poničené začátkem března po vykolejení v Žilině. I kvůli pravidelné údržbě tyto vlaky chybí a na některých spojích je nahrazují náhradní soupravy.