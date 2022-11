Strojvedoucí pendolina byl při nehodě v Bohumíně pod vlivem alkoholu, řekla policie Primě. Drážní inspekce to nekomentovala

„Bylo zjištěno, že v době železniční nehody byl strojvedoucí pod vlivem alkoholu,“ řekla Primě Vlčková. Drážní inspekce věc nyní nechtěla komentovat. Vyšetřování nehody podle ní pokračuje. „Zatím ještě nejsou příslušné prohlídky hotové,“ řekl televizi generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.

Prima upozornila na to, že pokud by se informace o alkoholu potvrdila, rodina strojvedoucího by mohla přijít o nárok na odškodnění od Českých drah.

Vlak pendolino odjíždějící do Prahy se ve stanici Bohumín srazil s posunovací lokomotivou 27. června ráno. Ve vlaku se lehce zranila stevardka, na posunovací lokomotivě čtyři zaměstnanci společnosti ČD Cargo.

Provoz na trati v Bohumíně byl omezený více než dva dny. Škoda se po nehodě odhadovala na desítky milionů korun, Prima v pátek informovala o škodě zhruba 200 milionů korun. Soupravu pendolina České dráhy zatím nenechaly opravit a není jasné, kdy se vrátí na koleje, uvedl dopravce na konci října.