Češi do lékáren vracejí čím dál více nepoužitých léčiv, loni jich odevzdali rekordních 800 tun

Zatímco předloni lidé odnesli do lékáren zhruba sedm set tun nepoužitých a expirovaných léčiv, v minulém roce to bylo už téměř osm set tun. K tomu vzrostly i náklady na likvidaci léků. Ty loni dosáhly 38 milionů korun, o rok dříve byly o osm milionů nižší. Částka ale není úplná. Liberecký kraj podle mluvčího Filipa Trdly náklady na zlikvidování léčiv nesleduje.

Nepoužité léčivo jako nebezpečný odpad

„Přestože jsou některé léky drahé, pacienti jejich hodnotu vnímají zásadně z pohledu doplatku. Pokud na přípravek není doplatek žádný, je pro ně lék zadarmo, přestože ze zdravotního pojištění je za lék uhrazeno několik desítek, stovek, někdy i tisíců korun,“ podotýká Bažantová.

Některé kraje zaznamenaly rekordní počet odevzdaných léků. Například v Jihomoravském kraji lidé vrátili přes 88 tun, předloni to bylo o 23 tun méně. V Moravskoslezském kraji se v roce 2021 do lékáren navrátilo 31 tun, o rok později 72,4 tuny. Čtyři kraje ale registrují pokles, a to Středočeský, Jihočeský, Ústecký a Karlovarský kraj. V Karlovarském kraji lidé odevzdali vůbec nejméně léků –⁠ jen 15,5 tuny.

Mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Klára Brunclíková upozorňuje, že vrácená léčiva jsou považovaná za nebezpečný odpad. „V žádném případě není možné vyhazovat léky do popelnice společně s běžným odpadem či splachovat je do WC. Při odložení léků do popelnice s komunálním odpadem totiž hrozí následné prosakování nebezpečných látek do půdy, při spláchnutí do WC je to podobné, nebezpečné látky se mohou dostat do vody a je velmi obtížné je z vody následně odstranit,“ podotýká.