Kapacity v domovech seniorů budou rychle ubývat. Do penze odcházejí silné ročníky

Potřeby nyní mapuje například třítisícové město Žirovnice. Momentálně hledá další domy, které by bylo možné upravit pro pobyt seniorů. „Vidíme, že do pár let populace trochu zestárne, proto se snažíme být trošku dopředu a ty domy mít připravené,“ uvedl starosta města Radek Vopravil (nestr.).

V seniorském věku je momentálně každý pátý obyvatel Česka. Statistici hovoří o tom, že v polovině století budou v zemi až tři miliony důchodců, což by byla skoro třetina obyvatel. Právě v návaznosti na to může v příštích letech klesat dostupnost sociální péče. V roce 2050 by tak mohlo scházet až 27 tisíc lůžek, hlavně v domovech pro seniory.