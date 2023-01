Do zabezpečení přejezdů šlo vloni historicky nejvíc peněz. Počet nehod ale neklesl

Podle drážní inspekce došlo loni na železničních přejezdech v Česku k více než 160 nehodám. Nechtěné prvenství v počtu střetů drží už minimálně osm let Středočeský kraj. Například ve Staňkovicích na Kutnohorsku je železniční přejezd značený jen výstražnými kříži. Na jaře se jeho zabezpečení ale zvýší – to současné nahradí světelná signalizace a závory.

A přesně tak by měla Správa železnic letos začít dovybavovat všechny podobné přejezdy na silnicích druhé a třetí třídy. Ty na silnicích první třídy loni dokončili. Přesto nehod neubylo. „Jaké faktory to ovlivňují, nevím. Bavíme se i s dopravními psychology. Je to pro nás nepochopitelné. A je to stálá výzva, jak dál. Nejlepší přejezd je žádný, ale to nelze zrealizovat během jednoho, nebo dvou let,“ řekl ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Sedm a půl tisíce přejezdů

V Česku je více než sedm a půl tisíce přejezdů. Za loňský rok jich Správa železnic zrušila zhruba stovku, zrekonstruovala 230 a letos jich má v plánu opravit 130. „Míříme k tomu, abychom mohli co nejvíce přejezdů proměnit na mimoúrovňové křížení. Ale náklady spojené s přebudováním stávajících přejezdů jsou ekonomicky náročné. Takže vybíráme místa, která jsou nejkritičtější a představují největší riziko,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Takovou proměnou prošel například frekventovaný přejezd v pražském Radotíně. Správa železnic ho zrušila koncem loňského roku a nahradila podjezdem s průchodem pro pěší.

Ministerstvo dopravy chce také zpřísnit bodový systém. Má se více zaměřit na řidiče, kteří porušují pravidla právě na železničních přejezdech.