Opakovanými volbami v Moldavě se bude zabývat soud, kandidátka SPD napadla jejich platnost

Ve volbách zvítězilo uskupení starostky Lenky Novákové (Otevřeně ke všem). V devítičlenném zastupitelstvu bude mít Otevřeně ke všem tři mandáty. Stejný počet připadl koalici SPOLU. Dva zastupitele má hnutí Rozvoj Moldavy a Nového Města.

Jeden mandát má SPD, křížkování do zastupitelstva posunulo kandidátku z pátého místa. Lídryně kandidátky Boudišová se do zastupitelstva nedostala. Ustavující zasedání nemůže starostka svolat do té doby, než rozhodne soud.

Volební účast byla v malé obci u hranic s Německem 90,43 procenta. Starostka sdělila, že úřad vyškrtl osoby, které mají bydliště v Moldavě pouze formální a ve skutečnosti v krušnohorské vsi nebydlí. Ze 153 voličů úřad vyškrtl 38.