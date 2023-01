Obliba benefitů pro zaměstnance roste. Firmy nabízejí i náborový příspěvek či práci z domova

V další z firem mají mimo jiné odměny podle délky pracovního poměru i za doporučení dalších zaměstnanců. „Není úplně jednoduché najít kvalitní lidi, takže to doporučení od stávajících zaměstnanců funguje velmi dobře – na základní pozici do skladu dáváme pět tisíc,“ podotýká personální manažer Viktor Spinka.

Mezi benefity patří rovněž několik druhů finančních příspěvků. Mnozí by chtěli nabídku rozšířit, kvůli krizi to ale zatím museli odložit. „Je pravda, že firmy musejí uvažovat nad tím, do čeho peníze investují. (…) Spíše zvažují, jestli nepodpořit některé benefity, které jsou dnes častěji žádané – třeba ty finanční, na úkor jiných,“ vysvětluje také mluvčí vyhledavače volných pozic Tomáš Ervín Dombrovský.

Benefity na pracovišti

Lidé mají také nejraději bonusy, které se dají využít ihned na pracovišti. „Máme kávovar a ovoce, to je takový nejrozšířenější benefit, který je k dispozici pro všechny zaměstnance,“ dodává Spinka. Benefity rozšiřují i v další firmě. Kromě občerstvení zdarma a služebních telefonů, mají nově i příspěvky na kurzy osobního rozvoje. „Všichni je ve finále berou už jako součást, tedy cokoliv se zavede, se během chvilky stává základním benefitem,“ podotýká jednatelka firmy Jana Hroncová.

Častá je i podpora sportovních aktivit – například loni se rekordně zvýšil zájem o karty umožňující vstup do fitness a wellness center. „Primárně ve velkých městech už se žadatelé o práci na to aktivně ptají,“ podotýká generální ředitel firmy zajišťující tyto karty Miroslav Rech. Podle personalistů to mimo jiné souvisí i s vyšším zájmem o zdraví po epidemii koronaviru.

Příspěvek na stravování

Jednou z nejoblíbenějších zaměstnaneckých výhod je příspěvek na stravování. V nějaké formě ho podle stravenkových firem čerpá kolem 85 procent všech pracovníků.

Například paní Lenka pracuje jako vrchní sestra na soukromé poliklinice a od zaměstnavatele dostává nad rámec výplaty peníze na jídlo. Tato forma jí vyhovuje více než klasické stravenky. „Zaprvé vám je všude nevezmou, pletou se v peněžence, nekoupíte za ně všechno. My tady sice v okolí přímo většinou na obědy nechodíme, ale máme tady lahůdkářství, supermarket,“ dodává.

Naopak Petr, který je v Praze zaměstnancem vývojářské firmy, má k dispozici stravenky, a to v elektronické podobě. Od ledna mu zaměstnavatel zvýšil příspěvek o třicet procent na 130 korun na den. „Je to už lepší, ale v okolí Karlína restaurační zařízení také podražila, takže je to složitější. Snažíme se vejít do hodnoty stravenky,“ podotýká.

Právě rostoucí cena obědů byla podle ředitele této společnosti důvodem pro zvýšení příspěvku. Přesto ví, že většinou musejí zaměstnanci stejně za jídlo doplácet. „Já si pamatuju ještě zhruba tak dva tři roky nazpátek, kdy se dalo najíst někde do stokoruny, ale dnes nám mnohdy nestačí ani dvě stovky,“ dodává ředitel firmy.