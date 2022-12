Deník N: Vláda má plán pro boj s dezinformacemi, chce stíhat jejich šiřitele

V první polovině příštího roku by měl vzniknout zákon určující podmínky, za kterých mohou být zablokované konspirační stránky na internetu. V plánu je také zákon umožňující policii stíhat záměrné šíření dezinformací. „Předloží se vládě návrh zákona doplňujícího trestní zákoník o trestnou činnost vědomého a záměrného šíření dezinformací s cílem významně poškodit demokratický charakter státu či jeho klíčových bezpečnostních zájmů,“ píše se podle serveru v dokumentu.

Experti doporučují rovněž podporovat padesáti miliony korun ročně neziskové organizace, které se zabývají bojem s dezinformacemi. Sto milionů korun ročně by pak měla dostávat nezávislá média, která v boji se lživým obsahem pomohou. „Považuji pomoc profesionálním zpravodajským a nezávislým médiím v této oblasti za velmi důležitou. Navíc poslední rána pro média byla novelizace autorského zákona, kdy tito vydavatelé přišli o peníze od Googlu,“ řekl Deníku N Klíma. Stát by měl zaměstnat i více odborníků na dezinformace.

Autoři dokumentu upozornili na to, že na některých webech označovaných za dezinformační inzerují nyní i státní instituce. Podle Nadace Open Society Fund se tam objevila například reklama na státní agenturu Czech Tourism. Tato praxe by měla být omezená. „Narušení tohoto obchodního modelu a snížení výnosů z tohoto společensky škodlivého modelu podnikání by mělo být významnou součástí strategie čelení dezinformační hrozbě,“ píše se v plánu. Pomoci by měly také kampaně proti dezinformacím na sociálních sítích.