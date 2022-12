Nerudová by nyní ve druhém kole porazila Pavla i Babiše, zjistil průzkum pro ČT

Z duelu Petra Pavla a Andreje Babiše by 56 procent respondentů upřednostnilo prvního jmenovaného. Ještě míň oslovených – 38 procent – by pro Andreje Babiše hlasovalo, pokud by se ve finále utkal s Danuší Nerudovou. Ta by podle tohoto šetření případně zvítězila v druhém kole i nad Petrem Pavlem.