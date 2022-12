Prospěch se jim výrazně nezhoršil. Inspekce testovala, jak se na žácích podepsala distanční výuka

Většinu látky sedmého ročníku probírala Kristýna Odehnalová u počítače. Teď je už v devítce. Z lavice prý výklad poslouchá raději. Přechod z distanční výuky pro ni ale jednoduchý nebyl.

„Bylo těžké si na to zase navyknout, brzké vstávání a zase se víc soustředit. Bylo to těžké zase najet zpátky do těch kolejí,“ popisuje Odehnalová. Prospěch se jí přesto nezhoršil.

Také podle České školní inspekce se distanční výuka výrazně nepodepsala na znalostech dětí v pátých a devátých třídách. V květnu a červnu je testovala po pětileté pauze.

Pandemie se podepsala na mladších žácích

Oproti poslednímu šetření v roce 2017 si v testování po pandemii žáci mírně pohoršili právě v českém jazyce. Naopak v matematice dosahovali lepších výsledků. Silnější nepříznivé dopady měla pandemie podle inspektorů na výuku mateřského jazyka u mladších žáků. Přesto trvá dlouhodobý trend – češtinu umí školáci víc než matematiku.