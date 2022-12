Anketa s Danuší Nerudovou: Na Hradě bydlí král, já bych tam pouze pracovala

Kandidátka na prezidentku, ekonomka a bývalá rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová v anketě České televize uvedla, že by v případě zvolení do úřadu ráda bydlela mimo areál Pražského hradu a docházela by tam pouze do práce, jelikož podle ní má na hradě bydlet král. Podle ní jsou současné pravomoci prezidenta republiky dostačující, podotkla však, že by měl dodržovat Ústavu a zákony České republiky. Na tytéž anketní otázky postupně odpovídají všichni kandidáti na post hlavy státu.