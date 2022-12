Leccos se změnilo, ale jeho hodnoty zůstávají stejné, říká o Pavlu Fischerovi jeho manželka

„Mám víc pracovních povinností a těm musím dostát. Musela bych se ze své práce vyvázat, nebo si snížit úvazek. To se mi moc nechce, takže se tolik neangažuji,“ ozřejmila. Když s ním přece jenom někam za voliči vyrazí, bere si dovolenou.

Přesto se považuje za největší podporovatelku svého muže. „Počkám na něj, vyslechnu ho, můžeme spolu probrat, co zažil, vezmu ho za ruku, víme, že další den zase nastartujeme a půjdeme dál – mně přijde, že to je podpora,“ míní Klára Fischerová. Ačkoli se za posledních pět let mnoho změnilo, názory a hodnoty Pavla Fischera zůstávají podle ní neměnné.

S kampaní mu ostatně pomáhají často titíž lidé jako minule. Eva a Vít Zikmundovi pomáhají propagovat Fischerovu kandidaturu tak jako před pěti lety, přestože se přestěhovali z Prahy do Českých Budějovic. Tam se stali jihočeskou spojkou pro dobrovolníky. „Oslovil nás tím, jak dokázal mluvit, tím, jaké má politické zkušenosti. Byl by to kandidát, který může otevřít srdce všech a můžeme na něj být hrdí,“ prohlásila Eva Zikmundová.

Do jižních Čech za nerozhodnutými voliči i do centra, kde pečovali o syna

I když Klára Fischerová v kampani po boku svého manžela vidět nebývá, v den, kdy se k prezidentskému kandidátovi připojil štáb České televize, s ním byla. Vydali se totiž do jižních Čech, aby se setkali s voliči, charitativními organizacemi, přáteli, ale také aby navštívili výjimečné místo – českobudějovické centrum pro zdravotně postižené, kde se starali o jejich syna.

V krajském městě navštívil Fischer také centrum pro ukrajinské uprchlíky, pivovar, absolvoval plavbu po Malši a setkal se s voliči. Podle jeho mluvčí Márie Pfeiferové jsou taková setkání důležitá, protože na ně přicházejí i ti, kdo váhají, komu by měli v lednu hodit hlas.