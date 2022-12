Bašta: Jsem jediný z devíti kandidátů, kteří říká něco jiného než ti ostatní

Prezident by podle něj měl být pevný, odhodlaný a zároveň rozvážný. Prezidentské veto je podle něj prostředek, který se nemůže a nesmí nadužívat, právě proto, aby byl jasně dán význam toho, co prezident vetuje.

Na svou stranu chce získat i voliče jiných kandidátů. „V prvním kole se soustředím jednak na členy, voliče, sympatizanty SPD, plus lidi, kteří jsou v opozici proti této vládě. To je tak velká množina, že mi umožní nejen přejít do druhého kola, ale v druhém kolem i voliči pětikoalice, kteří patří mezi těch čtyřicet procent, kteří v letošním roce spadli na hranici bídy, pochopí, že tu pětikoalici podporovat nemají,“ míní.

Bašta si prý v prezidentské volbě věří. „Spoléhám na to, že jsem kandidátem hnutí SPD, které má voličskou podporu 12 až 15 procent, podporu mi vyjádřily i některé neparlamentní strany, jako třeba Trikolora. Předpokládám dvouciferný výsledek a postup do druhého kola,“ prohlásil.

Zahraniční politika

Bašta se v Hyde Parku také široce vyjadřoval k zahraniční politice. Velmi se mu prý líbí srbský prezident Aleksandar Vučić, protože prý dokázal za pět let Srbsko změnit a připravit ho na neklidné časy posilováním ozbrojených sil. Co se týče českých armádních misí, prý mu vadilo, že občas hájily například čínské zájmy v Afghánistánu a v Mali, kde Česko chránilo měděné doly, které částečně patřily Číně. Ohledně osudu EU je skeptický.

„Nemyslím si, že by Česká republika musela z Evropské unie vystoupit, spíš očekávám, že se Evropská unie v podobě, v jaké je teď, rozpadne, protože je nereformovatelná a první náznaky přicházejí právě od francouzského prezidenta Emmanuela Macrona,“ prohlásil.

Bašta si myslí, že Rusko by kvůli své velikosti a blízkosti EU mělo být naším partnerem. „Měli bychom usilovat o tom, aby skončila válka, a aby se během několika let vztahy v Evropě normalizovaly. Aby nastalo to, o čem hovoří Macron, že je zapotřebí dát Rusku ujištění, že nebude pokračovat válka, která je zatím lokální. Neustále hrozí závažný moment, že se může změnit na válku celoevropskou,“ míní.

Podle prezidentského kandidáta je i špatný mír, jehož se dosáhne vyjednáváním, lepší než válka. „Skončí umírání, skončí utrpení, které postihuje nejen vojáky v zákopech, ale i obyvatele ve městech. Tahle fáze války už je taková, že se někteří ruští politici netají tím, že chtějí Ukrajinu vybombardovat. Nikoliv do doby kamenné, jim stačí do (stavu z) konce 18. století. A to prostě nejde,“ uvádí. Pokud by někdo napadl nás, musíme se podle prezidentského kandidáta bránit, na což musíme být připraveni, což prý nejsme.

Bašta je bývalý velvyslanec v Rusku, přátele tam má teď prý spíše mezi archeology. „Bavili jsme se i o (konfliktu na Ukrajině, pozn. red.) a ten názor na válku je trochu jiný, než prezentují ruské noviny, ale i trochu jiný, než prezentují naše. Všichni Rusové jsou patrioti a za určitou hranici si nedovolí kritizovat svoji vládu, zemi, v tomto případě prezidenta Putina. Musíte spíš naslouchat jinotajům, nebo tomu, co vám řeknou po druhé frašce vodky,“ říká Bašta.