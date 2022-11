Za oprátku před domem hejtmana Vondráka hrozí rok vězení. Státní zástupce podal obžalobu

Incident se stal na konci ledna, policie pachatele obvinila na konci října. „V předmětné věci byla podána obžaloba k Okresnímu soudu v Opavě,“ sdělil nyní státní zástupce Koflák. Vyšetřovatelé muže, který šibenici hejtmanovi postavil před dům, obvinili z trestného činu nebezpečného vyhrožování. Dotyčný se k činu přiznal.

Muž šibenici postavil před vchod hejtmanova domu, za plot ale nešel. Hejtman Vondrák (ANO) následně zveřejnil fotografii šibenice na sociální síti Twitter a oznámil to policii. Podle Vondráka výhružka souvisela s tehdy projednávaným pandemickým zákonem.

Pozdrav od https://t.co/TEQCWXmAFi. Postup už je tradiční, předávám na PČR. Co taky jiného 🤷‍♂️ pic.twitter.com/dk1X8lhjsJ — Ivo Vondrak (@ivondrak) January 29, 2022

„Sousedka na nás někdy po půl šesté zvonila od branky a upozornila, co nám stojí před domem. Já to beru jako politik, jsem na vyhrožování zvyklý, ale všichni si musí uvědomit, jak velký dopad to má i na rodinu. V tomto případě výrazně větší na mou ženu než na mě,“ řekl Vondrák, jehož vyjádření sdílel v lednu server iDNES.cz.