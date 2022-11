Za homofobní útok v pražské restauraci dostali dva muži podmínku a obecně prospěšné práce

Loni v září se skupinka asi deseti spolužáků sešla na pomaturitním srazu v restauraci v pražských Klánovicích. Seděli venku na zahrádce, odkud občas chodili pro pivo na bar. Kolem osmé večer si chtěli jít dovnitř do salonku zahrát šipky. Dva ze studentů ale u baru napadla dvojice starších mužů, kteří už jim předtím slovně nadávali.

Poškozeným nejprve adresovali urážky, následně poškozenému R. K. obžalovaný J. B. udělil facku, stojí v prvoinstančním rozsudku, který má ČT k dispozici. Druhý ze studentů muži řekl, ať se uklidní, v tu chvíli na něj ale zaútočil zbývající z dvojice. „Tak, že do něj strkal, oběma rukama sevřenýma v pěst jej opakovaně udeřil do oblasti trupu z obou stran, uchopil jej za vlasy, které mu také vyrval, udeřil jej do hlavy, kdy mu u toho spadly dioptrické brýle, dále jej povalil na stůl, po kterém s ním následně smýkal a dával mu další rány pěstmi do oblasti trupu,“ uvádí soud.

Dvojice v nadávkách údajně pokračovala i po příjezdu policistů. „Neustále pokřikoval ‚buzeranti, běžte brečet k mamince‘ a podobně,“ řekl jeden z napadených studentů. Jeho výpověď potvrdily i další studentky, kterým měli muži nadávat do „starých leseb“. Barman, který byl podle svých slov při začátku útoku ve skladu, u soudu řekl, že viděl jen konflikt mezi jedním z obžalovaných a studentem. „Vlastně se nic nedělo, mladý muž tam pořvával, že ho něco bolí, to se v baru stává,“ uvedl s tím, že žádné nadávky neslyšel.

Muži vinu odmítli, na nikoho podle svých slov nezaútočili. „Obžalovaný J. B. uvedl, že poškozenému žádnou facku nedal, nikomu nenadával,“ parafrázuje jeho slova soud. „Obžalovaný P. K. s nikým cizím v baru nehovořil, neútočil, pouze se bránil, když proti němu vyběhl vysoký muž a za strašného řevu ho chtěl napadnout,“ stojí dále ve verdiktu.

Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 Tereza Staňková ale mužům neuvěřila a zejména na základě výpovědi napadených studentů i jejich spolužáků je letos v srpnu uznala vinnými z trestného činu výtržnictví. Staršímu, 46letému muži uložila čtyřměsíční podmíněný trest odnětí svobody se zkušební dobou v trvání 12 měsíců, mladšímu čtyřicetiletému muži dala trest 150 hodin obecně prospěšných prací. Minulý čtvrtek pak verdikt podle justiční databáze potvrdil Městský soud v Praze.