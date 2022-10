Diplomacie protestuje proti zbourání plotu u Českého domu v Moskvě. Zazněl také návrh „odplaty“ v Praze

V pražském parku Stromovka přitom stále stojí 2,5 metru vysoký plot, který postavilo Rusko po roce 1968. Jeho okolí monitoruje policie. Štáb ČT kontrolovala už pět minut po příjezdu.

Část parku více než před padesáti lety zabrala sovětská armáda právě při srpnové invazi. Vojáci se tehdy ve Stromovce utábořili. Pozemek je nyní součástí ruské ambasády. Starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha sobě) navrhuje ministerstvu zahraničí odstranění plotu.

Zbořme nelegální zeď, říká starosta

„Tato zeď je nelegální, nikdo ani netvrdí, že je legální. Vlastně čekáme jenom na to, aby nám ministerstvo zahraničních věcí naznačilo, že můžeme přijet a tu věc zbořit. Myslím to úplně vážně, máme na to kapacity,“ tvrdí Čižinský.

Podle ministra zahraničí Lipavského ale objekt, tedy i plot, podléhá diplomatické ochraně. „Opravdu nemůžeme bez souhlasu ruské strany zasahovat do jejich zastupitelského úřadu,“ tvrdí šéf české diplomacie.

Pozemek těsně za plotem je ve vlastnictví českého státu, konkrétně je napsaný na diplomatický servis. Místy je vidět, že za zdí je uvnitř ještě další plot. Jak přesně ruská ambasáda území přímo za plotem využívá, není jasné. Na velvyslanectví teď působí pouze šestice diplomatů, před vypuknutím vrbětické kauzy jich byly čtyři desítky.