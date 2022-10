Ministerstvo varuje před podvodnými weby. Po přihlášení mohou „vybílit“ účet

„Objevila se mi tabulka, že pokud mi přišla esemeska s nějakou takovou zprávou, tak mám dát pokračovat, dala jsem pokračovat, automaticky mě to přehodilo na volbu, přes co se chci přihlásit, jenomže na výběr byly jenom banky,“ popisuje Hlaváčková podvodný systém, který požaduje přihlášení přes bankovní identitu.

Pozor na adresu i na přihlašování do banky

Falešné weby mohou na první pohled vypadat velmi podobně jako oficiální stránky institucí. Používají loga i grafiku jako reálné stránky.

„Jediné, čeho se ten člověk může chytit, je adresný řádek prohlížeče. Pokud tam je napsáno něco jiného než mpsv.cz, popřípadě za lomítkem je napsáno třeba příspěvek na bydlení nebo cokoli dalšího, tak v tu chvíli je ta stránka podezřelá,“ varuje manažer kybernetické bezpečnosti MPSV Jan Mikulecký.

A podobné to je i u přihlašování prostřednictvím bankovní identity. „Pokud někdo vyplňuje své bankovní údaje, to znamená jméno, heslo, a potom to potvrzuje druhým faktorem v telefonu, tak si musí kontrolovat, že to jméno a heslo skutečně vyplňuje na stránkách, které odpovídají jeho bance,“ doplňuje Mikulecký.

„Většina případů je ve stadiu pokusu. Tyto formy podvodných jednání nejsou bohužel neobvyklé, záleží na tom, jaká daná legenda je pro podvodníky nejlepší v tu danou chvíli,“ vysvětluje mluvčí Policejního prezidia Jakub Vinčálek.

Kromě policie by měli lidé, kteří se stanou obětí podvodu, kontaktovat také svoji banku, ta totiž může účet zablokovat.