Senátorem za Tábor se stal Marek Slabý

Dodal, že stále platí, že chce zkusit zkombinovat práci ředitele záchranné služby a pozici senátora. Pokud by ale zjistil, že se nelze plně věnovat oběma oborům, funkce ředitele by se vzdal. „Chtěl bych touto cestou poděkovat všem voličům, kteří se uvolili přijít. Moc se na práci v Senátu těším,“ řekl Slabý.

„Ten souboj byl tak těžký, že jsem ani nesledoval technické náležitosti. To znamená, co a kdy mě čeká a kdy a kam budu muset jít,“ řekl Slabý. V horní komoře parlamentu se chce věnovat především zdravotnictví, sociální oblasti a krizovému řízení. „Teď zrovna jsem připomínkoval dva zákony a hádal jsem se s ministerstvem práce a sociálních věcí, takže jsem rád, že budu moct číst tu legislativu z první ruky a budu mít možnost se k ní skutečně vyjádřit,“ uvedl Slabý.

V prvním kole získal Slabý 30 procent hlasů, druhý Větrovský 22,67 procenta hlasů. V obvodu Tábor usilovalo letos o senátorský post devět kandidátů.

V roce 2016 zvítězil v Táboře Jaroslav Větrovský (za ANO). Ve druhém kole získal 59,83 procenta hlasů. Druhý skončil Jan Mládek (ČSSD). Voleb se zúčastnilo osm kandidátů.

Marek Slabý je lékařem a ředitelem Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (od 2005) a členem zastupitelstva v Táboře (od 2002).

Vystudoval Fakultu dětského lékařství UK v Praze, později získal čtyři atestace a také tituly MBA na pražském institutu CEMI a LL.M. na pražské Academy of Health care Management. Pracoval na ARO v táborské nemocnici a v Zdravotnické záchranné službě (ZZS) Tábor, kde se stal v roce 2000 ředitelem. V roce 2005 byl jmenován ředitelem ZZS Jihočeského kraje.

Je či byl členem řady odborných lékařských organizací a skupin, mimo jiné prezidentem Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR. Řadu let vyučoval na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity, je též soudním znalcem v oboru anesteziologie a resuscitace a urgentní medicína. Publikuje v odborných časopisech.

V roce 2002 byl poprvé zvolen do táborského zastupitelstva, a to jako nestraník na kandidátce Tábor 2002 (nyní Tábor 2020), v letech 2008 až 2010 byl členem rady města. V roce 2018 kandidátka Tábor 2020 volby vyhrála, v 27členném zastupitelstvu získala šest křesel, stejně jako druhé hnutí ANO, Slabý byl zvolen díky preferenčním hlasům z desátého místa kandidátky. V letošních volbách již do městského zastupitelstva nekandidoval.

Je držitelem řady ocenění (například medaile HZS ČR Za zásluhy o bezpečnost, Zlatý záchranářský kříž). Je členem Junáka.