Stanovování cen energií se stane součástí politických programů, očekává Hampl

Vláda vyčlenila třicet miliard korun na pomoc velkým firmám s energiemi. V pondělí zároveň lidem a menším firmám slíbila, že za elektřinu nebudou platit víc než šest korun za megawatthodinu a za plyn tři koruny. Podle Hampla mají současná opatření potenciál krátkodobě uklidnit hlavně očekávání spotřebitelů.

„To, o čem vláda tento týden rozhodla, má potenciál uklidnit úplně zdivočelá očekávání. Vlády v řadě zemí EU se snaží přesvědčit konečné uživatele energií, tedy nás jako domácnosti a podniky, že to, co vidí jako tržní cenu třeba silové energie nebo plynu, není to, na co se mají chystat a na co mají připravovat své rozpočty,“ zmínil s tím, že motivace zmírnění paniky na trhu i ve společnosti je stejná i u navrhovaných celoevropských řešení zvyšujících se cen energií.

Hampl si zároveň myslí, že současná situace na světovém trhu s energiemi umožnila představení i dříve nečekaných ekonomických zásahů. „V okamžiku, kdy ceny jsou úplně mimo jakoukoliv představivost všech, tak musím marxisticky říct, že kvantita se mění v novou kvalitu. Najednou si všichni umí představit ta řešení, která si za normálních okolností představit neuměli. V takovém stavu nyní v Evropě jsme,“ dodal.