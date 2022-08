Řeky na západě Čech jsou po deštích rozvodněné, sesuv zastavil povltavskou trať. Meteorologové očekávají další bouřky

Spíše než voda, která by se rozlila z řek, ale způsobila po pátečních bouřkách škodu naopak voda z přívalových dešťů ještě, než se dostala do koryt. V Liberci se v obchodním centru propadl podmáčený strop, obešlo se to ale bez zranění. Jeden člověk však zahynul po pádu stromu poblíž fotbalového stadionu U Nisy.

Pořadatelé museli zrušit sklářský trh, který se měl v sobotu konat na náměstí Dr. Edvarda Beneše v rámci týdenního festivalu skla Crystal Valley Week. „Z tohoto důvodu musíme sobotní sklářský trh zrušit. Moc nás to mrzí. Bouře zničila stánky. Setkání s Blankou Matragi a také odpolední módní přehlídky v tramvajovém depu se uskuteční,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro kulturu Květa Vinklátová (SLK).

V Mirošově na Rokycansku zaplavila dešťová voda křižovatku, kanalizace ji nestihla odvést. Podle starosty se dostala do sklepů většiny domů v obci. Zaplavila také nádraží, kde byl do sobotního rána zastaven provoz.

Vlaky stále nejezdí po části Posázavského pacifiku mezi pražskou Zbraslaví a Vraným nad Vltavou. Na koleje se sesunul svah. České dráhy kvůli mimořádné výluce odkloní plánovanou jízdu historického vlaku s parní lokomotivou. Z Prahy do Čerčan pojede místo přes Vrané po hlavní trati přes Říčany.