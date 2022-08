Když dojde plyn, vláda musí lidem jasně říct, kde bude šetřit, prohlásil Kuba

„Nejde o to, jestli mrznout, nebo nemrznout. Největší problém státu není, jestli budete mít doma osmnáct, nebo devatenáct stupňů. Ten celý problém je, že nedostatek plynu může omezit celý chod státu, výdělky lidí a zabrzdit ekonomiku jako celek, a to by vláda měla srozumitelně komunikovat,“ upozornil Kuba.

Stojí si za tím, že kabinet musí lidem jasně říct, že stát bude mít určité množství plynu. Měl by je také podle Kuby připravit na to, že by měli během zimy rozumně hospodařit s energiemi.„Myslím si, že je nesmyslné vykřikovat, že bude nějaká vyhláška, zda v kuchyni budeme mít osmnáct, nebo devatenáct stupňů,“ doplnil Kuba. Podle něj je takové opatření nekontrolovatelné.