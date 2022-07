Českem procházejí bouřky. Odpoledne je doprovodí prudký déšť i kroupy

Na východě republiky – konkrétně v celém Jihomoravském kraji a v částech Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje kromě Jeseníků a Beskyd – platí zároveň i výstraha na vysoké teploty. Odpoledne bude 31 až 34 stupňů Celsia. ČHMÚ apeloval kromě dodržování pitného režimu a omezení tělesné zátěže také na to, aby lidé nenechávali v zaparkovaných autech děti nebo zvířata.

Na sobotu vydal Český hydrometeorologický ústav hned čtyři výstrahy. Celoplošně platí ta, která se týká silných bouřek. Na dopoledne je vyhlášena pouze pro Karlovarský a Ústecký kraj a pro západ Libereckého kraje, od 12 do 21 hodin bude platit již ve všech regionech.

V souvislosti s vedry trvá i zvýšené riziko požárů, meteorologové ho vyhlásili do odvolání. Některé kraje následně zakázaly rozdělávání ohňů a Praha i kouření v lesích a parcích i na polích nebo jejich blízkosti. Zároveň jsou zakázány jízdy parních lokomotiv, České dráhy již oznámily, že s naplánovanými historickými vlaky ve středních Čechách pojedou tentokrát historické dieselové lokomotivy.

V nejvýchodnější části republiky – na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku – je ještě do odvolání vyhlášena smogová situace kvůli vysoké koncentraci troposférického ozonu. Ten může dráždit sliznice nebo způsobit bolest hlavy. Zejména lidé s chronickými dýchacími potížemi, starší lidé a malé děti by se proto podle výstrahy měli venku zdržet zvýšené fyzické zátěže, při které by se zadýchali.