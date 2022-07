Olomoucká arcidiecéze zvolila svým správcem Josefa Nuzíka. Řídit ji bude do jmenování nástupce Graubnera

„Jak to teď bude trvat dlouho, nevím, ale běžná doba je přibližně do roka,“ uvedl pražský arcibiskup Graubner k otázce jmenování svého nástupce v čele olomouckého arcibiskupství minulý týden. Do doby, než Vatikán nového olomouckého aricibiskupa vybere, bude diecézi spravovat dočasný administrátor Nuzík.

Ten se narodil 25. července 1966 ve Strání. Po maturitě pracoval až do roku 1989 jako soustružník. Po revoluci vstoupil do kněžského semináře a vystudoval teologii na Univerzitě Palackého. Roku 1996 byl vysvěcen na kněze a následně působil v několika moravských farnostech. Od roku 2005 byl vicerektorem kněžského semináře v Olomouci. Roku 2009 byl jmenován generálním vikářem a kanovníkem olomoucké metropolitní kapituly. V červenci 2017 ho papež František jmenoval pomocným biskupem olomouckým. Biskupské svěcení přijal z rukou arcibiskupa Graubnera.