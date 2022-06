Na Bahna 2022 zamířily tisíce lidí. Zájem o službu v armádě vzrostl

Černochová zdůraznila, že kvůli české pomoci Ukrajině v žádném případě není a nebude ohrožena obranyschopnost České republiky. „Děláme neustále revize, co máme v našich skladových zásobách a co bychom eventuálně ještě mohli poskytovat. Zároveň se do České republiky dostávají ještě další dodávky, které jsme se snažili vyjednávat prakticky ihned po vypuknutí válečného konfliktu. A od toho je také odvozené, jaká bude moci být naše další pomoc Ukrajině,“ uvedla. Konkrétní dodávky uvést nechtěla, stejně jako v minulých dnech.

Ministryně potvrdila, že je od zahájení konfliktu výrazně vyšší zájem o službu v armádě. „Chtěla bych za to všem moc poděkovat. Trochu si vyčítáme, že nejsme schopni všechny ty lidi 'prohnat' Vyškovem (vojenskou školou, pozn. red.) a zdravotnickými zařízeními, aby mohli být odvedeni do aktivních záloh, protože kapacity v těchto našich armádních zařízeních nebyly připravené na to, abychom to zvládli třeba během dvou měsíců,“ sdělila.

Podle ní má Vyškov ještě volné kapacity. Problémem jsou ale zdravotníci a lékaři ve vojenských zdravotnických zařízeních. Resort pracuje na rozšíření jejich kapacit, což ale zpozdila pandemie koronaviru. Ředitelé vojenských nemocnic nyní vědí, že prioritou je rekrutování vojáků, řekla.

Černochová je spokojená, že armáda má navýšený rozpočet na nábory, a to jak příslušníků aktivních záloh, tak profesionálních vojáků. „Chceme využít toho, že se zájem o službu v armádě zvětšil, a chceme tuto možnost využít tak, abychom stihli do roku 2030 naplnit náborové cíle,“ řekla. Armáda by za osm let chtěla mít třicet tisíc vojáků z povolání, dnes je jich mezi 27 a 28 tisíci, a deset tisíc příslušníků aktivních záloh. „Máme co dohánět, zejména u záloh toho máme ještě hodně před sebou,“ podotkla.

„Od zahájení agrese Ruska zájem o vstup do armády, do aktivních záloh i na dobrovolná cvičení enormně vrostl,“ potvrdil zástupce náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč. Armáda přijímá organizační opatření, aby nábory nezdržovala administrativou. Celý proces včetně lékařských prohlídek trvá dva měsíce. Sítem zdravotních prohlídek projde třicet procent zájemců, což je podle Hlaváče velmi dobré. Nejvíce chybí IT specialisté, řidiči i vojáci do bojových jednotek.