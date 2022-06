Hypotéky budou zase dražší. Poptávka po bytech prudce klesá, lidé nemají ani na opravy

Vyšší úrokové sazby, které ohlásila ČNB, se dál propíšou i do cen hypoték. Znamená to jediné: ti, kteří si úvěr právě berou, i ti, kterým končí fixace, budou měsíčně hradit zase o něco víc. To se promítne do zájmu o pořízení nemovitostí. Trh se už začíná měnit. Zájemci stále častěji shánějí pronájem místo pořízení vlastního bydlení. Problémy mívají také se zaplacením oprav.