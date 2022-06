První cestující se vydali z Prahy pravidelným přímým spojem na vídeňské letiště

Soukromý dopravce Regiojet provozuje spoje bez dotací. U dalších vlaků firma zajišťuje také přestup na regionální linky z vídeňského hlavního nádraží na letiště. Od prosince, tedy po pravidelné změně jízdních řádů, by chtěla přidat ještě jeden spoj. Na vídeňské letiště plánují od zimy jezdit jedním párem spojů také České dráhy.

Se záměrem vypravovat přímé vlaky z jihomoravské metropole na vídeňské letiště přišel už v únoru soukromý dopravce Gepard Express ve spolupráci s vedením města. Právě vedení Brna by rádo obohatilo nabídku spojů. V současné době proto připravuje výběrové řízení. Vlaky s dotacemi města by měly vyjet zhruba koncem letošního roku, a to v počtu pěti až šesti denně.

Brněnské letiště v útlumu

Přímé vlakové spojení je zprovozněné po mnohaletých snahách Brna i Jihomoravského kraje o zvýšení počtu pravidelných leteckých linek přímo z brněnského letiště. To je, co se týče dopravy cestujících, aktuálně spíše v útlumu. Pravidelná linka tam funguje jen jedna. Do Londýna vyráží pětkrát týdně.

Letiště nyní jedná o zprovoznění další pravidelné linky, která by mohla být spuštěna příští léto. Bližší informace ale zatím mluvčí uvést nechtěl. Ještě před epidemií covidu-19 létaly z Brna pravidelné linky také do Berlína a Milána.

V celkovém počtu využilo v loňské letní sezóně letiště přes 176 tisíc cestujících, což je proti roku 2020 trojnásobek. I v roce 2021 šlo ale pouze o 44 procent z rekordní sezóny v roce 2019. Dopravu totiž silně zasáhla protiepidemická opatření.