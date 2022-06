Plaga bude řídit Národní akreditační úřad pro vysoké školství. Skončí jako náměstek

Z pěti kandidátů do vedení nesouhlasil kabinet s nominantem České konference rektorů Dušanem Lužným, uvedl Gazdík. Předpokládá, že konference navrhne nové jméno. Neobsazeno zůstává v úřadu ještě jedno další místo.

Plaga působil v minulosti na ministerstvu školství i jako náměstek pro vysoké školy. V letech 2013 až 2015 byl ředitelem Centra transferu technologií na Mendelově univerzitě v Brně.

Národní akreditační úřad je nezávislá instituce, která vznikla po novele vysokoškolského zákona v roce 2016, kdy nahradila dřívější Akreditační komisi. Rozhoduje o akreditacích studijních programů, kontroluje fakulty a vzdělávání i výzkumnou, inovační a další činnost vysokých škol. Komise o akreditacích nerozhodovala, ale vydávala doporučení pro ministerstvo školství.

Výkonným orgánem úřadu je patnáctičlenná rada. Devět členů navrhují vysoké školy a pět ministerstva, profesní komory či organizace zaměstnavatelů. Jednoho zástupce mají studenti.

Podle podkladů resortu školství letos končí pěti členům akreditačního úřadu funkční období a jeden se vzdal pozice v radě. Plaga nahradí dosavadního předsedu úřadu Ivana Barančíka, který by se měl stát členem přezkumné komise rady. Místopředsedou úřadu by měl být nově Tomáš Fliegl, dalšími členy pak Iva Steinhauserová a Josef Salač. Za studenty by měl v radě usednout Michal Farník.