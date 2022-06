V polovině září začne soud s Babišem kvůli dotacím na Čapí hnízdo

Hlavní líčení by mělo být veřejné, na rozdíl od předběžného projednání obžaloby, které žádal Babiš a které soud odmítl. „Předseda senátu neshledal důvody pro nařízení předběžného projednání obžaloby a dne 6. června 2022 nařídil hlavní líčení v termínech, které se podávají z veřejné databáze Infosoud,“ uvedl mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig.

Andreje Babiše a Janu Nagyovou obžaloval státní zástupce z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU. Kdyby se před soudem prokázala jejich vina, hrozilo by jim podle trestního zákoníku až desetileté vězení. Žalobce však podle dřívějších informací bude žádat pouze podmíněné a peněžité tresty.

V kauze Čapí hnízdo jde o to, že společnost, která nynější rekreační resort vlastní, dříve patřila do holdingu Agrofert, jenž tehdy vlastnil Andrej Babiš. V prosinci 2007 byla přeměněna na akciovou společnost s akciemi na majitele. Jako taková získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok.

Babiš později při projevu ve sněmovně řekl, že akcie vlastnily jeho děti a partnerka. Po rekonstrukci Čapího hnízda a uplynutí doby udržitelnosti se společnost pod Agrofert zase vrátila.