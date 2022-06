168 hodin: Lidí, kteří spadnou do chudoby kvůli dluhům, je stále více. Systém navíc znevýhodňuje pracující

Jednapadesátiletá Ilona se do problémů s dluhy dostala kvůli nyní již bývalému manželovi, který nesplácel řádně hypotéku, u níž byla spoludlužnicí a o dluhu se dozvěděla až po rozvodu, když jí na dveře zaklepali exekutoři. „Dělala jsem ručitele, tím to vzniklo,“ říká.

Není východisko

Tíživá situace ženy nemá východisko. Důvodů se totiž u ní sešlo hned několik. Exekuce po exmanželovi a dále vysoké náklady na bydlení, na které je sama, a také to, že nechce pracovat načerno. „Ani ve snu by mě něco takového nenapadlo, nemám to v povaze,“ uvedla. Při dodržování pravidel je na tom tak hůře. Kdyby totiž byla oficiálně bez příjmů, dosáhla by na podporu státu, která by činila 11 250 korun – 4250 korun příspěvek na živobytí a sedm tisíc korun dávka na bydlení.

„Doplatila na situaci, kdy zůstala sama, snaží se poctivě pracovat, není na sociálních dávkách a aktivně se snaží řešit dluhy, které má z manželství,“ říká vedoucí občanské poradny Pod křídly Tereza Ševčíková. Iloně tak nyní stát posílá pouze 350 korun.

Podle Hábla jsou tito lidé penalizováni za svůj příjem. „Protože s každým dalším příjmem mají nárok na menší podporu, a tím pádem jejich příjem rapidně klesá,“ upozorňuje také Hábl.