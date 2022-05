„Když to pomůže tomu, že skončí válka...“ České firmy hledají náhradu za ruský trh

„Podíl byl už velký, skoro třicet procent našeho exportu. My sami jsme tam měli tři sklady, v Moskvě, Petrohradu a Samaře,“ popisuje generální ředitel firmy Alcadrain František Fabičovic nedávnou situaci svého podniku. Před čtyřiadvaceti lety začala tato firma vyrábět sanitární techniku, 24 let budovala obchodní vztahy s Ruskem. A sotva 24 hodin stačilo k tomu, aby se tyto vztahy patrně na dlouho zcela přetrhaly.

Zboží navíc vyváželi i na Ukrajinu a do Běloruska. Se ztrátou těchto trhů tak měsíčně přicházejí skoro o padesát milionů korun. Za rok by to bylo o víc než půl miliardy. „Snažíme se to nahradit v jednotlivých zemích, takže víc vyvážíme do Afriky, na Blízký východ a snažíme se obnovit vztahy i s Německem. Chceme i do Portugalska a Španělska,“ míní Fabičovic.

Nahradit ruský trh by podle něj mohlo trvat asi dva roky. Pro sankce západu vůči Rusku má ale pochopení. „Když to pomůže tomu, že skončí válka, tak každá troška, co tomu přispěje, je dobrá,“ dodává.