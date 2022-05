Sněmovna poslala do závěrečného kola návrh na odklad účinnosti nového stavebního zákona

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) to ale odmítl a odklad hájí. Uvedl, že předmětem projednávané novely není jeho věcná zásadní změna, ale pouze posunutí termínů. Vláda sice připravila věcnou změnu stavebního zákona, která kromě jiného zachovává část stavebních úřadů pod obcemi, ale ta je nyní v připomínkovém řízení, které skončí 9. května.

Někdejší náměstkyně ministra životního prostředí Berenika Peštová (ANO) mimo jiné řekla, že návrh je retroaktivní, protože zasahuje do už účinných ustanovení.

Nejvyšší stavební úřad

Podle plánu vlády má začít fungovat pouze Specializovaný a odvolací stavební úřad, který bude mít na starosti vyhrazené stavby. Půjde o velké investiční akce typu dálnic, železnic, přehrad nebo zásobníků plynu.

Na to poukazuje například bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO), která nový stavební zákon ve sněmovně v minulém období předkládala. Uvádí, že zatímco pro velké strategické stavby státu by platila nová úprava, u běžných občanských staveb by platila dosavadní úprava.

Poslankyně ANO Peštová vytkla vládě, že podle už účinných ustanovení zákona měla již vláda začít pracovat na přípravě vzniku Nejvyššího stavebního úřadu, měla vybrat jeho předsedu, který by připravil systemizaci služebních míst, a měla mu i připravit rozpočet.

Bartoš jí naopak vytkl mimo jiné to, že kdyby hnutí ANO neblokovalo původní návrh poslanců vládní koalice na odklad účinnosti zákona, mohlo být vše vyřešeno. Nynější koalice se zatím dohodla na tom, že by mělo zůstat 371 stavebních úřadů místo současných zhruba sedmi set.