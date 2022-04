Až každý desátý uprchlík z Ukrajiny může mít handicap. Podle Jurečky se pro ně pomoc najde

Jedním z uprchlíků, kteří potřebují pomoc odborníků, je i Ljubomir Štefanyk. Několik let v Česku pracoval, když měl ale před dvěma lety autonehodu, vrátil se na Ukrajinu. Když Rusko podniklo do země invazi, jeho sestra ho znovu převezla do České republiky, cesta jim trvala několik dní.

Ljubomir Štefanyk je na invalidním vozíku. Cesta vlakem tak pro něj nebyla vůbec příjemná, což se podepsalo i na jeho stavu. „Na vozíku seděl čtyři dny, zatuhlost byla daleko větší. Museli jsme se s ním seznamovat, ale je šikovný, spolupracuje,“ popsala vedoucí úseku sociální péče v Domově pro seniory Proseč u Pošné Jana Flídrová.