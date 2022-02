Zaměstnanci ministerstva tvořící obsah sociálních sítí Schillerové byli podle auditu placeni nestandardně

Z auditu vyplývá, že jeden ze zaměstnanců byl zařazen do 13. platové třídy a druhý do 14. třídy. „Jejich platové zařazení neodpovídalo vykonávané činnosti,“ uvádí audit. Navíc místo získali bez výběrového řízení a resort financí jim dovolil provozovat i výdělečnou činnost mimo ministerstvo, přičemž podle dřívějších zjištění pracovali oba také pro hnutí ANO.

Z dokumentu dále vyplývá, že výše mimořádných odměn vyplacených oběma zaměstnancům v roce 2021 odpovídala výši mimořádných odměn vyplacených v tom roce ostatním zaměstnancům odboru. Zvláštní režim řízení byl v rozporu s pracovním řádem resortu financí. Část fotografií a videí pořízených v pracovní době dvěma zaměstnanci úřadu se navíc podle auditu dostala na sociální sítě Schillerové.

Stanjura: Je to zneužití zdrojů resortu k sebeprezentaci

„Za mě je to jednoznačné zneužití zdrojů ministerstva financí k vlastní sebeprezentaci. Výsledkem je ohromné množství fotek a videí, ke kterým nemá ministerstvo žádný přístup a které se v mnoha případech ani netýkají jeho agendy. A to vše za peníze každého z nás. Své předchůdkyni doporučuji vyvození okamžité politické odpovědnosti. Sám nyní v této věci zvažuji a nevylučuji další kroky,“ uvedl Stanjura.

Dodal, že v současnosti jeho osobní účty na sociálních sítích nespravuje nikdo za peníze ministerstva financí. „A tak to samozřejmě i zůstane,“ ujistil. Na krátkém tiskovém brífinku následně řekl, že zvažuje podání podnětu Úřadu pro dohled nad financováním politických stran a politických hnutí.

„Je evidentní, že v předvolebních měsících se zvyšovala četnost fotografií, videí a výjezdů do volebního kraje,“ řekl Stanjura. Úřad by mohl podle něj prověřit, zda by peníze neměly být připočteny k volebním výdajům hnutí ANO. Schillerová by podle něj zároveň neměla být místopředsedkyní sněmovního rozpočtového výboru, „jestli má takový vztah k rozpočtovým prostředkům“.