Ministerstvo průmyslu chystá novelu energetického zákona. Má pomoci při řešení krize

U DPI se návrhy týkají například možnosti odejít zrychleně z tohoto režimu k řádnému dodavateli, přičemž spotřebitel by mohl být novým dodavatelem převzat i zpětně od začátku režimu. Hovoří se také o možnosti, kdy by úřad ceny DPI přímo stanovil. Dnes jsou věcně usměrňované.

Úřad navrhuje například navýšení základního jmění společností, které dodávají energie, ale i jejich povinné pojištění. Pojistné plnění by například po předem stanovenou dobu pokrylo spotřebiteli rozdíl mezi cenami v záchranném režimu dodavatele poslední instance a cenami původního dodavatele. Další z navrhovaných možností je povinnost průběžné certifikace nebo pravidelných auditů pro všechny dodavatele.

ERÚ nyní podle Síkely nemá informace o tom, že by na energetickém trhu hrozilo bezprostřední nebezpečí podobné loňskému pádu skupiny Bohemia Energy, kdy v režimu DPI skončilo na 900 tisíc zákazníků. Následně činnost ukončila řada dalších dodavatelů.

ERÚ předložil ministerstvu několik desítek návrhů, které mají zabránit tomu, aby se podobná situace opakovala. Konkrétní předlohy nechtěl Síkela komentovat, aby nenarušil nezávislost úřadu. ERÚ je má podle ministra zpracovat formou paragrafového návrhu, ještě předtím je ale má zkonzultovat s odbornou veřejností. Až bude připravena novela, mají se do ní některá opatření dostat.

Podle Síkely stále chybí analýza toho, proč v loňském roce nastala situace, kdy patnáct procent odběratelů energií skončilo v režimu DPI. Domnívá se, že situace byla v rámci Evropy jedinečná. Chce zjistit, zda neselhala vláda nebo energetický úřad. Bez důkladné analýzy se podle něj budou těžko nastavovat opatření do budoucna.

„Zpracováváme celkovou situaci současných obchodníků – jak jsou na tom, co se týká i zajištění jejich obchodních strategií. Zabýváme se tím, zda nemůže dojít k něčemu podobnému, co se stalo nyní. V oblasti nákupu energií jsou samozřejmě obchodníci ohroženi vysokými cenami, nicméně zatím ze současného průzkumu nemáme žádné indicie, že by se mohl nějaký zásadní obchodník z trhu stáhnout,“ řekl předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

Ke konkrétní pomoci vlády domácnostem zasažených současnými vysokými cenami energií se Síkela vyjádřit nechtěl s tím, že je bude komentovat až v následujících dnech.